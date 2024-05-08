Зеленский заслушал доклад министра обороны Украины и отчет Главкома: какие есть насущные приоритеты

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отдельный доклад министра обороны Украины Рустема Умерова и отчет Главкома ВСУ Александра Сырского, передает УНН.

Сегодня был отдельный доклад министра обороны Украины и отчет Главкома. Наши позиции на фронте, физическая защита наших людей и громад, срыв любых попыток российских наступательных действий - это неотложные приоритеты - сообщил Зеленский в вечернем обращении.

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Президент поблагодарил каждого воина, чья смелость и стойкость все это реализует. Всем в Силах обороны Украины: в наших боевых бригадах, во всех задействованных подразделениях, в силах ПВО, в Воздушных силах, в силах безопасности.

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"Каждый и каждая, кто сейчас на передовой, кто защищает Украину на земле, в небе и на море - все дают нашему государству возможность выбить для украинцев перспективу - для нашей независимости, для нашей дипломатии, для нашей жизни. Слава всем нашим воинам! Слава нашему народу!" - резюмировал Зеленский.