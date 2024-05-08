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Зеленський заслухав доповідь міністра оборони України та звіт Головкома: які є нагальні пріоритети

Зеленський заслухав доповідь міністра оборони України та звіт Головкома: які є нагальні пріоритети

Київ • УНН

 • 75466 перегляди

росія випустила понад 50 ракет і 20 безпілотників по Україні в День Перемоги, але українські сили оборони протистояли російським наступальним діям, а Зеленський подякував солдатам за їхню мужність і стійкість у захисті країни.

Президент України Володимир Зеленський заслухав окрему доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова та звіт Головкома ЗСУ Олександра Сирського, передає УНН.

Сьогодні була окрема доповідь міністра оборони України та звіт Головкома. Наші позиції на фронті, фізичний захист наших людей та громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій – це нагальні пріоритети 

- повідомив Зеленський у вечірньому зверненні.

Додамо

Президент подякував кожному воїну, чия сміливість та стійкість все це реалізовує. Усім в Силах оборони України: у наших бойових бригадах, у всіх задіяних підрозділах, у силах ППО, у Повітряних силах, у силах безпеки. 

Зеленський: рф запустила по Україні понад 50 ракет і більш як 20 "шахедів" в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні08.05.24, 08:32 • 29387 переглядiв

"Кожен і кожна, хто зараз на передовій, хто захищає Україну на землі, у небі та на морі – всі дають нашій державі можливість вибити для українців перспективу – для нашої незалежності, для нашої дипломатії, для нашого життя. Слава всім нашим воїнам! Слава нашому народу!" - резюмував Зеленський.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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