20:10 • 2564 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
16:50 • 33411 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 26648 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 31730 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 56619 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 35073 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 26129 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 21687 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16889 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 53979 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
Зеленский встретился в Киеве со спикером литовского Сеймаса: о чем шла речь

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Сеймаса Литвы Юозасом Олякасом. Они обсудили совместное производство оружия, европейскую интеграцию Украины и усиление санкционного давления на Россию.

Зеленский встретился в Киеве со спикером литовского Сеймаса: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Сеймаса Литвы Юозасом Олекасом, который посещает Украину с первым визитом на этой должности. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

По словам Зеленского, стороны обсудили реализацию инициатив PURL и SAFE, возможности совместного производства оружия и европейскую интеграцию Украины.

Отдельно коснулись необходимости усиления санкционного давления на Россию и подготовки 20-го пакета санкций Евросоюза. Нужны новые ограничения против банковского сектора, теневого флота и российских пропагандистов

- написал Президент.

Он поблагодарил руководство Литвы, правительство, парламент и всех граждан этой страны "за последовательную и надежную поддержку Украины".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Они обсудили сотрудничество с партнерами и текущую ситуацию в дипломатии и в Украине.

