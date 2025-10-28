Зеленский встретился в Киеве со спикером литовского Сеймаса: о чем шла речь
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Сеймаса Литвы Юозасом Олякасом. Они обсудили совместное производство оружия, европейскую интеграцию Украины и усиление санкционного давления на Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Сеймаса Литвы Юозасом Олекасом, который посещает Украину с первым визитом на этой должности. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
По словам Зеленского, стороны обсудили реализацию инициатив PURL и SAFE, возможности совместного производства оружия и европейскую интеграцию Украины.
Отдельно коснулись необходимости усиления санкционного давления на Россию и подготовки 20-го пакета санкций Евросоюза. Нужны новые ограничения против банковского сектора, теневого флота и российских пропагандистов
Он поблагодарил руководство Литвы, правительство, парламент и всех граждан этой страны "за последовательную и надежную поддержку Украины".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Они обсудили сотрудничество с партнерами и текущую ситуацию в дипломатии и в Украине.
