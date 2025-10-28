$42.070.07
Зеленський зустрівся у Києві зі спікером литовського Сеймасу: про що йшла мова

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом. Вони обговорили спільне виробництво зброї, європейську інтеграцію України та посилення санкційного тиску на росію.

Зеленський зустрівся у Києві зі спікером литовського Сеймасу: про що йшла мова

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом, який відвідує Україну з першим візитом на цій посаді. Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

За словами Зеленського, сторони обговорили реалізацію ініціатив PURL і SAFE, можливості спільного виробництва зброї та європейську інтеграцію України.

Окремо торкнулися необхідності посилення санкційного тиску на росію та підготовки 20-го пакету санкцій Євросоюзу. Потрібні нові обмеження проти банківського сектору, тіньового флоту та російських пропагандистів

- написав Президент.

Віе подякував керівництву Литви, уряду, парламенту та всім громадянам цієї країни "за послідовну і надійну підтримку України".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Вони обговорили співпрацю з партнерами та поточну ситуацію в дипломатії та в Україні.

