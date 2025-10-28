Зеленський зустрівся у Києві зі спікером литовського Сеймасу: про що йшла мова
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом. Вони обговорили спільне виробництво зброї, європейську інтеграцію України та посилення санкційного тиску на росію.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом, який відвідує Україну з першим візитом на цій посаді. Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує УНН.
Деталі
За словами Зеленського, сторони обговорили реалізацію ініціатив PURL і SAFE, можливості спільного виробництва зброї та європейську інтеграцію України.
Окремо торкнулися необхідності посилення санкційного тиску на росію та підготовки 20-го пакету санкцій Євросоюзу. Потрібні нові обмеження проти банківського сектору, тіньового флоту та російських пропагандистів
Віе подякував керівництву Литви, уряду, парламенту та всім громадянам цієї країни "за послідовну і надійну підтримку України".
