Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем и пригласил его в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Речь шла о похищенных РФ детях, мирных переговорах, а также развитии церкви в Украине. Кроме того, Зеленский пригласил Патриарха Варфоломея посетить Украину с визитом, передает УНН.

Стамбул. Встреча со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Ключевая тема обсуждения – судьбы украинских детей и то, что они вынуждены переживать из-за российской агрессии. Благодарю Его Всесвятейшество за поддержку и постоянные молитвы за Украину, украинцев и наших детей - сообщил Зеленский.

Президент проинформировал Его Всесвятейшество о переговорном процессе для достижения достойного мира. Также обсудили развитие церкви в Украине.

Пригласил Его Всесвятейшество посетить нашу страну с визитом для духовной поддержки наших людей в этот важный для всех нас год, когда мы будем отмечать 35-ю годовщину восстановления независимости Украины - резюмировал Зеленский.

Зеленский назвал темы для обсуждения во время визита в Турцию для встречи с Эрдоганом