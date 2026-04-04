$43.8150.46
ukenru
Ексклюзив
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.7м/с
47%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Реджеп Тайїп Ердоган
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Касем Сулеймані
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ту-95
Ту-160
F-15 Eagle

Зеленський зустрівся з патріархом Варфоломієм та запросив його в Україну

Київ • УНН

 • 686 перегляди

Президент обговорив у Стамбулі повернення викрадених дітей та мирні переговори. Варфоломій отримав запрошення відвідати Україну на річницю незалежності.

Президент України Володимир Зеленський у Стамбулі зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Йшлося про викрадених рф дітей, мирні переговори, а також розвиток церкви в Україні. Крім того, Зеленський запросив Патріарха Варфоломія відвідати Україну з візитом, передає УНН.

Стамбул. Зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Ключова тема обговорення – долі українських дітей і те, що вони змушені переживати через російську агресію. Дякую Його Всесвятості за підтримку й постійні молитви за Україну, українців та наших дітей 

- повідомив Зеленський.

Президент поінформував Його Всесвятість про переговорний процес задля досягнення достойного миру. Також обговорили розвиток церкви в Україні.

Запросив Його Всесвятість відвідати нашу країну з візитом для духовної підтримки наших людей у цей важливий для всіх нас рік, коли ми відзначатимемо 35-ту річницю відновлення незалежності України 

- резюмував Зеленський.

Зеленський назвав теми до обговорення під час візиту до Туреччини для зустрічі з Ердоганом

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Стамбул
Володимир Зеленський
Україна