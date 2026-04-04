Зеленський зустрівся з патріархом Варфоломієм та запросив його в Україну

Президент України Володимир Зеленський у Стамбулі зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Йшлося про викрадених рф дітей, мирні переговори, а також розвиток церкви в Україні. Крім того, Зеленський запросив Патріарха Варфоломія відвідати Україну з візитом, передає УНН.

Стамбул. Зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Ключова тема обговорення – долі українських дітей і те, що вони змушені переживати через російську агресію. Дякую Його Всесвятості за підтримку й постійні молитви за Україну, українців та наших дітей - повідомив Зеленський.

Президент поінформував Його Всесвятість про переговорний процес задля досягнення достойного миру. Також обговорили розвиток церкви в Україні.

Запросив Його Всесвятість відвідати нашу країну з візитом для духовної підтримки наших людей у цей важливий для всіх нас рік, коли ми відзначатимемо 35-ту річницю відновлення незалежності України - резюмував Зеленський.

