Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии Хоконом: детали визита

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с кронпринцем Норвегии Гоконом. Это первый визит кронпринца в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Президента Украины.

Детали

Зеленский выразил благодарность Норвегии и всему ее народу за поддержку Украины, в частности за решение правительства увеличить сумму помощи на этот год почти в три раза. Кронпринц начал визит с посещения реабилитационного центра в Ирпене.

Во время встречи говорили об усилении энергетической устойчивости. Ценим 450 миллионов долларов – вклад Норвегии в энергетическую безопасность Украины – заявил Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что для Украины чрезвычайно важна помощь со стороны Норвегии в размере 450 млн долл. на энергетическую безопасность, а также финансирование закупки и поставки природного газа в Украину.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио. Это произошло до телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа и российского диктатора вололдимира путина.

Во время встречи с Джей Ди Венсом Марко Рубио Зеленский заявил, что в ходе переговоров в Стамбуле россия выдвинула нереалистичные условия для установления длительного прекращения огня.