Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии Хоконом: детали визита

$41.580.08
46.860.41
ukenru
путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив
12:52 • 13282 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
12:13 • 15281 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
11:15 • 40108 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Эксклюзив
07:47 • 38970 просмотра

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

20 мая, 05:58 • 142152 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

19 мая, 19:07 • 91209 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

19 мая, 17:40 • 154081 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 109808 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

19 мая, 12:24 • 266723 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Эксклюзив
19 мая, 09:06 • 129961 просмотра

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
52%
744мм
Популярные новости

Две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

20 мая, 05:24 • 22280 просмотра

В Херсоне россияне утром атаковали маршрутку с дрона: есть пострадавшие

20 мая, 05:39 • 46655 просмотра

Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 108 вражеских дронов

20 мая, 05:59 • 62986 просмотра

Крупнейший инвестор Tesla сбросил крупный пакет акций автопроизводителя, призывая к распродаже

20 мая, 06:47 • 43255 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 76659 просмотра
публикации

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

12:52 • 13282 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

11:15 • 40108 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

20 мая, 05:58 • 142153 просмотра

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 127979 просмотра

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

19 мая, 13:42 • 153416 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Петр Фиала

Джо Байден

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Испания

Реклама
УНН Lite

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 76752 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 68690 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 66208 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 150423 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 153168 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

F-16 Fighting Falcon

Самоходная гаубица CAESAR

Телеграмма

Шахед-136

Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии Хоконом: детали визита

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

Состоялась встреча Президента Украины с кронпринцем Норвегии. Зеленский поблагодарил за поддержку и отметил вклад Норвегии в энергетическую безопасность Украины.

Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии Хоконом: детали визита

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с кронпринцем Норвегии Гоконом. Это первый визит кронпринца в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Президента Украины.

Детали

Зеленский выразил благодарность Норвегии и всему ее народу за поддержку Украины, в частности за решение правительства увеличить сумму помощи на этот год почти в три раза. Кронпринц начал визит с посещения реабилитационного центра в Ирпене.

Во время встречи говорили об усилении энергетической устойчивости. Ценим 450 миллионов долларов – вклад Норвегии в энергетическую безопасность Украины

 – заявил Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что для Украины чрезвычайно важна помощь со стороны Норвегии в размере 450 млн долл. на энергетическую безопасность, а также финансирование закупки и поставки природного газа в Украину.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио. Это произошло до телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа и российского диктатора вололдимира путина.

Во время встречи с Джей Ди Венсом Марко Рубио Зеленский заявил, что в ходе переговоров в Стамбуле россия выдвинула нереалистичные условия для установления длительного прекращения огня.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Норвегия
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$65.40
Bitcoin
$104,783.20
S&P 500
$5,944.53
Tesla
$341.13
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,244.30
Ethereum
$2,488.71