Зеленський зустрівся з кронпринцом Норвегії Гоконом: деталі візиту

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із кронпринцом Норвегії Гоконом. Це перший візит кронцпринца в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Президента України.

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Зеленський висловив вдячність Норвегії та всьому її народу за підтримку України, зокрема за рішення уряду збільшити суму допомоги на цей рік майже втричі. Кронпринц розпочав візит із відвідання реабілітаційного центру в Ірпені.

Під час зустрічі говорили про посилення енергетичної стійкості. Цінуємо 450 мільйонів доларів – внесок Норвегії в енергетичну безпеку України – заявив Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що для України надзвичайно важлива допомога з боку Норвегії в розмірі 450 млн дол. на енергетичну безпеку, а також фінансування закупівлі та постачання природного газу в Україну.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Римі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекратарем Марко Рубіо. Це сталось до телефонної розмови глави Білого дому Дональда Трампа та російського диктатора вололдимира путіна.

Під час зустрічі з Джей Ді Венсом Марко Рубіо Зеленський заявив, що в ході переговорів у Стамбулі росія висунула нереалістичні умови для встановлення тривалого припинення вогню.