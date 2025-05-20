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Зеленський зустрівся з кронпринцом Норвегії Гоконом: деталі візиту

Київ • УНН

 • 1506 перегляди

Відбулася зустріч Президента України з кронпринцом Норвегії. Зеленський подякував за підтримку та відзначив внесок Норвегії в енергетичну безпеку України.

Зеленський зустрівся з кронпринцом Норвегії Гоконом: деталі візиту

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із кронпринцом Норвегії Гоконом. Це перший візит кронцпринца в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Президента України.

Деталі

Зеленський висловив вдячність Норвегії та всьому її народу за підтримку України, зокрема за рішення уряду збільшити суму допомоги на цей рік майже втричі. Кронпринц розпочав візит із відвідання реабілітаційного центру в Ірпені.

Під час зустрічі говорили про посилення енергетичної стійкості. Цінуємо 450 мільйонів доларів – внесок Норвегії в енергетичну безпеку України

 – заявив Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що для України надзвичайно важлива допомога з боку Норвегії в розмірі 450 млн дол. на енергетичну безпеку, а також фінансування закупівлі та постачання природного газу в Україну.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Римі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та держсекратарем Марко Рубіо. Це сталось до телефонної розмови глави Білого дому Дональда Трампа та російського диктатора вололдимира путіна.

Під час зустрічі з Джей Ді Венсом Марко Рубіо Зеленський заявив, що в ході переговорів у Стамбулі росія висунула нереалістичні умови для встановлення тривалого припинення вогню.

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
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Джей Ді Венс
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