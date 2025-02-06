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Зеленский возмутился из-за постоянных заграничных командировок нардепов

Зеленский возмутился из-за постоянных заграничных командировок нардепов

Киев  •  УНН

 • 3729 просмотра

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Президент выразил недовольство тем, что многие депутаты постоянно находятся в командировках за границей. Он подчеркнул, что парламентарии должны работать в Украине, особенно в прифронтовых регионах.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал народных депутатов, которые находятся в постоянных командировках, вместо выполнения своих обязанностей в Украине. Отвечая на вопрос о возможном привлечении парламентариев к подготовке переговоров о прекращении войны, Зеленский отметил, что для этого они должны присутствовать на своих рабочих местах, пишет УНН.

Нам важно слышать голос каждой ветви власти, но для этого они должны работать. То есть, чтобы услышать мнение парламентариев, нужно, чтобы они были на месте. Я постоянно выгляжу как человек, который, вроде бы, не дает нашим депутатам жить в постоянных командировках. Сегодня, например, в США проходит молитвенный завтрак. Это, конечно, важное событие, но когда половина парламента находится там, а не в Херсоне, на Харьковщине, в Запорожье или в Сумах - это вызывает вопросы,

- заявил Президент.

Зеленский подчеркнул, что дело не в самих Соединенных Штатах, а в систематических командировках депутатов.

Я не обобщаю, но мы имеем то, что имеем. И это действительно важно. Поэтому, конечно, Президент Украины будет консультироваться с парламентом, когда они будут на работе,

- добавил Зеленский.

Напомним

Ранее Президент Украины сделал заявление о своей легитимности и подчеркнул невозможность проведения выборов во время войны.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
sumyСумы
kharkivХарьков

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