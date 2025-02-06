Зеленський обурився через постійні закордонні відрядження нардепів

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Президент висловив невдоволення тим, що багато депутатів постійно перебувають у відрядженнях за кордоном. Він наголосив, що парламентарі мають працювати в Україні, особливо в прифронтових регіонах.

Президент Володимир Зеленський розкритикував народних депутатів, які перебувають у постійних відрядженнях, замість виконання своїх обов’язків в Україні. Відповідаючи на питання щодо можливого залучення парламентарів до підготовки переговорів про припинення війни, Зеленський зазначив, що для цього вони мають бути присутніми на своїх робочих місцях, пише УНН.

Нам важливо чути голос кожної гілки влади, але для цього вони мають працювати. Тобто, щоб почути думку парламентарів, потрібно, щоб вони були на місці. Я постійно виглядаю як людина, яка, начебто, не дає нашим депутатам жити у постійних відрядженнях. Сьогодні, наприклад, у США проходить молитовний сніданок. Це, звісно, важлива подія, але коли половина парламенту перебуває там, а не в Херсоні, на Харківщині, в Запоріжжі чи в Сумах - це викликає запитання,

- заявив Президент.

Зеленський підкреслив, що справа не в самих Сполучених Штатах, а в систематичних відрядженнях депутатів.

Я не узагальнюю, але ми маємо те, що маємо. І це справді важливо. Тому, звісно, Президент України буде консультуватися з парламентом, коли вони будуть на роботі,

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше Президент України зробив заяву про свою легітимність та наголосив на неможливості проведення виборів під час війни.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
zaporizhzhiaЗапоріжжя
khersonХерсон
sumyСуми
kharkivХарків

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