Зеленский вмешался в ситуацию с переводом специалистов Воздушных сил: какое поручение дал

Президент Украины Владимир Зеленский поручил не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач - авиации, ПВО и мобильным огневым группам. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Утро - военные. Доклад о фронте, наших потребностях в оружии и соответствующих поставках. Отдельный разговор - с командующим Воздушных сил. Сегодня было много разной информации, возмущения и обсуждений относительно переводов. Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач - нашей авиации, ПВО и мобильным огневым группам - сказал Зеленский.

Напомним

По данным депутатов, из авиачастей массово переводят техников и механиков, что может повлиять на боеспособность авиации. Сегодня парламент не смог вызвать главнокомандующего ВСУ для объяснений относительно перевода специалистов ВС в пехоту.

В Генштабе заверили, что остродефицитных специалистов из Воздушных сил переводить в пехотные подразделения не планируется. Впрочем, из-за непростой ситуации на фронте отдельные категории личного состава Воздушных Сил усиливают сухопутные и десантно-штурмовые войска.