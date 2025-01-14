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Зеленський втрутився у ситуацію з переведенням фахівців Повітряних сил: яке доручення дав

Зеленський втрутився у ситуацію з переведенням фахівців Повітряних сил: яке доручення дав

Київ • УНН

 • 53893 перегляди

Президент доручив не зменшувати склад спеціалістів, необхідних для виконання бойових завдань у Повітряних силах. Раніше повідомлялося про масове переведення техніків та механіків авіачастин до піхоти.

Президент України Володимир Зеленський доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – авіації, ППО та мобільним вогневим групам. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Ранок – військові. Доповідь щодо фронту, наших потреб у зброї та відповідного постачання. Окрема розмова – із командувачем Повітряних сил. Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень щодо переведень. Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

За даними депутатів, з авіачастин масово переводять техніків та механіків, що може вплинути на боєздатність авіації. Сьогодні парламент не зміг викликати головнокомандувача ЗСУ для пояснень щодо переведення спеціалістів ПС у піхоту.

У Генштабі запевнили, що гостродефіцитних спеціалістів з Повітряних сил переводити в піхотні підрозділи не планується. Втім через непросту ситуацію на фронті окремі категорії особового складу Повітряних Сил посилюють сухопутні та десантно-штурмові війська.

Павло Башинський

Павло Башинський

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