Зеленський втрутився у ситуацію з переведенням фахівців Повітряних сил: яке доручення дав

Президент України Володимир Зеленський доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – авіації, ППО та мобільним вогневим групам. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Ранок – військові. Доповідь щодо фронту, наших потреб у зброї та відповідного постачання. Окрема розмова – із командувачем Повітряних сил. Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень щодо переведень. Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам