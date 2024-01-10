Зеленский в Вильнюсе встретился с украинской общиной Литвы

Во время визита в Литву 10 января президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и первой леди Дианой Науседене встретились с украинской общиной Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, передает УНН.

Детали

Мероприятие состоялось в Украинском центре в Вильнюсе. У входа глав государств встретили украинские дети и подарили собственноручно сделанные фетровые сине-желтые цветки, которые являются символом центра.

Со своей стороны президент Литвы Науседа напомнил, что инициатива создания центра принадлежит первым леди Литвы и Украины - Диане Науседене и Елене Зеленской. Центр оказывает помощь украинцам, которые были вынуждены искать в Литве убежище от войны.

Научные круги, неправительственные организации, государственный и частный секторы объединили свои усилия, чтобы обеспечить украинцам возможность развивать свою культуру и получить необходимую поддержку в этом центре рассказал Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что, пока идет война, двери Украинского центра всегда будут открыты для украинцев.

Мы продолжим обеспечивать достойные условия жизни для украинских граждан, которые были вынуждены бежать от войны в Литву. Самое главное, что эта поддержка отражает отношение литовского общества, поэтому она сильна и неизменна сказал Науседа.

В свою очередь Зеленский ознакомился с деятельностью организаций, которые поддерживают Украинский центр и оказывают помощь временно перемещенным украинским гражданам. В частности, это Литовское общество Красного Креста, "Каритас Литва", волонтерская организация "Сестры - сестрам", Служба помощи Мальтийского ордена.

Президент Украины поблагодарил Гитанаса Науседи и Диану Науседене за теплое отношение к украинским гражданам и чрезвычайно эмоциональную часть его визита в Литву и выразил убеждение, что после победы Украины в развязанной Россией войне все украинцы вернутся домой.

Мы сделаем все, чтобы приблизить это время. Мы сделаем все, чтобы вы вернулись домой. И я сделаю все, чтобы украинцы никогда не забыли, как Литва помогала нашим гражданам подчеркнул Зеленский.

Зеленский отдельно поблагодарил Диану Науседене и наградил ее орденом Княгини Ольги I степени.

Я хотел бы вас, Диана, лично поблагодарить как президент Украины от народа Украины за ваше ощущение связи с украинцами сказал Зеленский.

Первая леди Литвы отметила героизм украинцев, которые ведут ожесточенную борьбу за свободу, независимость и демократию.

Для меня большая честь получить государственную награду Украины из рук президента Украины Владимира Зеленского. Это награда для всего литовского народа, который с начала войны объединился ради Украины и ее народа сказала первая леди Литвы.

Также глава Украины выразил благодарность и уважение ректору Университета Витовта Великого профессору Юозасу Аугутису за помощь и содействие.

Эта война забрала у Украины очень много, но и очень многое нам открыла: друзей не бывает много, но они есть. Спасибо, Литва, что вы у Украины есть сказал Зеленский.

Напомним,

10 января президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вильнюс (Литва), а затем посетит Таллинн (Эстония) и Ригу (Латвия).

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