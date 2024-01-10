Зеленський у Вільнюсі зустрівся з українською громадою Литви

Під час візиту до Литви 10 січня президент України Володимир Зеленський разом із президентом Литви Гітанасом Науседою та першою леді Діаною Науседєнє зустрілися з українською громадою Литви. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України, передає УНН.

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Захід відбувся в Українському центрі у Вільнюсі. Біля входу глав держав зустріли українські діти та подарували власноруч зроблені фетрові синьо-жовті квітки, які є символом центру.

Зі свого боку президент Литви Науседа нагадав, що ініціатива створення центру належить першим леді Литви та України – Діані Науседєнє та Олені Зеленській. Центр надає допомогу українцям, які були вимушені шукати в Литві прихисток від війни.

Наукові кола, неурядові організації, державний і приватний сектори об’єднали свої зусилля, щоб забезпечити українцям можливість розвивати свою культуру й одержати необхідну підтримку в цьому центрі розповів Науседа.

Президент Литви наголосив, що, поки триває війна, двері Українського центру завжди будуть відкриті для українців.

Ми продовжимо забезпечувати гідні умови життя для українських громадян, які були вимушені втекти від війни до Литви. Найголовніше, що ця підтримка відображає ставлення литовського суспільства, тому вона сильна й незмінна сказав Науседа.

Своєю чергою Зеленський ознайомився з діяльністю організацій, які підтримують Український центр і надають допомогу тимчасово переміщеним українським громадянам. Зокрема, це Литовське товариство Червоного Хреста, "Карітас Литва", волонтерська організація "Сестри – сестрам", Служба допомоги Мальтійського ордену.

Президент України подякував Гітанасу Науседі та Діані Науседєнє за тепле ставлення до українських громадян і надзвичайно емоційну частину його візиту до Литви і висловив переконання, що після перемоги України у розв’язаній Росією війні всі українці повернуться додому.

Ми зробимо все, щоб наблизити цей час. Ми зробимо все, щоб ви повернулися додому. І я зроблю все, щоб українці ніколи не забули, як Литва допомагала нашим громадянам наголосив Зеленський.

Зеленський окремо подякував Діані Науседєнє та нагородив її орденом Княгині Ольги І ступеня.

Я хотів би вам, Діано, особисто подякувати як президент України від народу України за ваше відчуття зв’язку з українцями сказав Зеленський.

Перша леді Литви відзначила героїзм українців, які ведуть запеклу боротьбу за свободу, незалежність і демократію.

Для мене велика честь отримати державну нагороду України з рук президента України Володимира Зеленського. Це нагорода для всього литовського народу, який із початку війни об’єднався заради України та її народу сказала перша леді Литви.

Також глава України висловив подяку й повагу ректору Університету Вітовта Великого професору Юозасу Аугутісу за допомогу та сприяння.

Ця війна забрала в України дуже багато, але й дуже багато чого нам відкрила: друзів не буває багато, але вони є. Дякую, Литва, що ви в України є сказав Зеленський.

Нагадаємо

10 січня президент України Володимир Зеленський приїхав до Вільнюса (Литва), а потім завітає до Таллінна (Естонія) та Риги (Латвія).

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