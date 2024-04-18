Зеленский в столице встретился с еврейской общиной накануне праздника Песах

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю праздника Песах встретился с представителями иудейских религиозных организаций и пообщался с учениками столичной специализированной школы № 325 "Счастье", передает УНН.

Детали

Накануне праздника Песах имел возможность встретиться с представителями иудейских организаций и учениками еврейской школы № 325 "Счастье". Спасибо всему еврейскому сообществу за поддержку Украины в борьбе за свободу. Отдельная благодарность - за привлечение к помощи нашему государству международных партнеров, в частности из США. Сейчас очень важно усиливать противовоздушную оборону, чтобы защитить наших людей - написал Зеленский.

Отмечается, что Зеленский посетил один из уроков и поблагодарил за приглашение в знаковый для иудеев праздник, который символизирует победу свободы над рабством. В общении с учениками еврейской школы, Зеленский отметил, что праздник Песах - это о свободе.

И свобода - это самое болезненное и самое важное, что у нас есть. Это такая ценность каждого народа. Я думаю, что за эту свободу надо стоять, надо бороться и помнить. Важно, что вы сегодня делаете, и об этом говорите, и этому вас учат. Мне кажется, что это важно, потому что Украина сегодня борется. Сегодня каждый человек любой веры в Украине борются за свободу - сказал Зеленский ученикам.

"Как это символично, что мы в еврейской школе и находимся в бомбоубежище. Вот такой канун Песаха. Это очень важный сигнал всему миру, что каждый народ и нация борются за свободу и свои ценности, которые важнее условий... Что мы в бомбоубежище, что у детей оно есть, и это не их выбор, а то, что сделала Россия... Еврейское сообщество поддерживает Украину в борьбе за свободу ради всех наших детей и будущего", - отметил Зеленский во время встречи с раввинами.

Справочно

Песах - центральный иудейский праздник в память о выходе из Египта. Начинается в 14 день месяца Нисан (по еврейскому календарю) и празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 дней за его пределами.

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