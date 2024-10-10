В Париже Зеленский опроверг разговоры о прекращении огня и призвал к большей поддержке Украины

ukenru
Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
  •  20239 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
  •  48135 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
  •  62806 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
  •  72120 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
  •  72530 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
  •  98700 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
  •  102874 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
  •  87930 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
9 октября 2024, 14:31  •  118077 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
9 октября 2024, 12:35  •  126079 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  103235 просмотра
Увеличение налогов в Украине: нардеп рассказал, что означает «сбивание» правки №988 во время голосования за закон

Увеличение налогов в Украине: нардеп рассказал, что означает «сбивание» правки №988 во время голосования за закон

  •  37580 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

  •  82801 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

  •  76055 просмотра
«Есть хорошие новости по дальнобойному оружию": Умеров встретился с министром обороны Британии

«Есть хорошие новости по дальнобойному оружию": Умеров встретился с министром обороны Британии

  •  15033 просмотра
публикации
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

  •  75998 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

  •  82750 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  103230 просмотра
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

9 октября 2024, 11:29  •  158918 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

9 октября 2024, 10:12  •  131424 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

  •  11063 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  111448 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  106546 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

9 октября 2024, 08:24  •  110876 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября 2024, 03:09  •  117829 просмотра
Актуальное
В Париже Зеленский опроверг разговоры о прекращении огня и призвал к большей поддержке Украины

В Париже Зеленский опроверг разговоры о прекращении огня и призвал к большей поддержке Украины

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 17:33  •  3113 просмотра

Read in English

Президент Украины Зеленский во время визита в Париж призвал к быстрому увеличению западной помощи перед зимой. Макрон заверил в продолжении поддержки Франции и подчеркнул прогресс в обучении и оснащении украинской бригады.

Посещая Париж в рамках мини-тура среди своих главных европейских союзников, направленного на получение дополнительной поддержки перед лицом российского вторжения, Президент Украины Владимир Зеленский, как и утром в Лондоне, призвал к быстрому увеличению западной помощи, передает УНН со ссылкой на Le Monde. 

«До зимы нам нужна ваша поддержка», - сказал он после встречи с главой французского государства. Он также сказал, что прекращение огня «не является темой наших дискуссий (...) с нашими союзниками», объяснив информацию по этому поводу российской «дезинформацией».

Президент Франции Эммануэль Макрон, со своей стороны, заверил, что помощь Франции продолжается «в соответствии с ее обязательствами», и подчеркнул «прогресс в обучении и оснащении бригады». Это также очень уникальная модель сотрудничества», - утверждал он.

Добавим

По данным СМИ, Владимира Зеленского ожидают в Риме, а затем в Берлине в пятницу. заставляет Киев бояться, что американская поддержка не сохранилась.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
rimРим
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
londonЛондон
berlinБерлин