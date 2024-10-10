В Париже Зеленский опроверг разговоры о прекращении огня и призвал к большей поддержке Украины
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский во время визита в Париж призвал к быстрому увеличению западной помощи перед зимой. Макрон заверил в продолжении поддержки Франции и подчеркнул прогресс в обучении и оснащении украинской бригады.
Посещая Париж в рамках мини-тура среди своих главных европейских союзников, направленного на получение дополнительной поддержки перед лицом российского вторжения, Президент Украины Владимир Зеленский, как и утром в Лондоне, призвал к быстрому увеличению западной помощи, передает УНН со ссылкой на Le Monde.
«До зимы нам нужна ваша поддержка», - сказал он после встречи с главой французского государства. Он также сказал, что прекращение огня «не является темой наших дискуссий (...) с нашими союзниками», объяснив информацию по этому поводу российской «дезинформацией».
Президент Франции Эммануэль Макрон, со своей стороны, заверил, что помощь Франции продолжается «в соответствии с ее обязательствами», и подчеркнул «прогресс в обучении и оснащении бригады». Это также очень уникальная модель сотрудничества», - утверждал он.
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По данным СМИ, Владимира Зеленского ожидают в Риме, а затем в Берлине в пятницу. заставляет Киев бояться, что американская поддержка не сохранилась.