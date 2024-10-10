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У Парижі Зеленський заперечив розмови про припинення вогню та закликав до більшої підтримки України

У Парижі Зеленський заперечив розмови про припинення вогню та закликав до більшої підтримки України

Київ • УНН

 • 17719 перегляди

Президент України Зеленський під час візиту до Парижа закликав до швидкого збільшення західної допомоги перед зимою. Макрон запевнив у продовженні підтримки Франції та підкреслив прогрес у навчанні та оснащенні української бригади.

Відвідуючи Париж у рамках міні-туру серед своїх головних європейських союзників, спрямованого на отримання додаткової підтримки перед обличчям російського вторгнення, Президент України Володимир Зеленський, як і вранці в Лондоні, закликав до швидкого збільшення західної допомоги, передає УНН із посиланням на Le Monde. 

"До зими нам потрібна ваша підтримка", - сказав він після зустрічі з главою французької держави. Він також сказав, що припинення вогню "не є темою наших дискусій (…) з нашими союзниками", пояснивши інформацію з цього приводу російською "дезінформацією".

Президент Франції Еммануель Макрон, зі свого боку, запевнив, що допомога Франції продовжується "відповідно до її зобов'язань", і підкреслив "прогрес у навчанні та оснащенні бригади". Це також дуже унікальна модель співпраці", – стверджував він.

Додамо

За даними ЗМІ, Володимира Зеленського очікують у Римі, а потім у Берліні в п’ятницю. змушує Київ боятися, що американська підтримка не збереглася.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
rymРим
emmanuel-makronЕммануель Макрон
paryzhПариж
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volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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