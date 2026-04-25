Зеленский: Украина готова к переговорам в Азербайджане, если рф будет готова к дипломатии

Украина в рамках мирных усилий готова к переговорам в Азербайджане, если россия будет готова к дипломатии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в субботу в Азербайджане, пишет УНН.

Очень важно, что мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы рссия нашла в себе силы завершить эту несправедливую войну. Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. Мы имели такие переговоры в Турции. Мы имели такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане, если россия будет готова к дипломатии