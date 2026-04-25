$43.9451.38
ukenru
Эксклюзив
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
51%
744мм
Графики отключений электроэнергии
публикации
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ильхам Алиев
Эмманюэль Макрон
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Азербайджан
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Социальная сеть
Еврофайтер Тайфун
Золото
Instagram
9К720 Искандер

Зеленский: Украина готова к переговорам в Азербайджане, если рф будет готова к дипломатии

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Президент Зеленский на пресс-конференции с Алиевым заявил о готовности к трехсторонним переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии. Украина ценит роль партнеров в медиации и упомянула переговоры в Турции и Швейцарии.

Украина в рамках мирных усилий готова к переговорам в Азербайджане, если россия будет готова к дипломатии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в субботу в Азербайджане, пишет УНН.

Очень важно, что мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы рссия нашла в себе силы завершить эту несправедливую войну. Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. Мы имели такие переговоры в Турции. Мы имели такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане, если россия будет готова к дипломатии

- сказал Зеленский.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Ильхам Алиев
Швейцария
Азербайджан
Турция
Владимир Зеленский
Украина