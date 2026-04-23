"Процесс не застрял" - Буданов раскрыл подробности переговоров Украины и США

Официальный Киев продолжает переговоры с Вашингтоном и, несмотря на некоторые трудности в переговорном процессе, их не "свернули". Об этом 23 апреля рассказал глава Офиса президента Кирилл Буданов на полях Киевского форума по безопасности, передает УНН.

Глава ведомства подтвердил представителям СМИ: переговорный процесс никогда не останавливался, хотя у представителей обеих сторон и возникают определенные объективные трудности.

Он (переговорный трек, – ред.) не застрял… Все есть - кратко ответил Буданов на вопросы медийщиков.

В дополнение глава ОП детализировал: переговорщиков из США до сих пор ждут в Киеве. В частности, в столицу Украины приглашают спецпредставителей американского президента Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Здесь, в принципе, ничего не изменилось. Мы ждем их в Киеве. Это абсолютно известная всем информация. И я думаю, что все же это произойдет - сказал он.

Украина пока не получила подтверждения относительно конкретной даты приезда американской делегации. Представителей Дональда Трампа ожидают увидеть в Киеве до конца апреля. Стороны должны обсудить гарантии безопасности и завершение военных действий.