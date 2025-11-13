$42.010.06
Зеленский: Украина по-прежнему открыта для переговоров с рф с целью установления перемирия, как того хочет Трамп

Киев • УНН

 • 1386 просмотра

Украина готова к переговорам с россиянами для перемирия, которого добивается Трамп. Зеленский считает, что Трамп может подтолкнуть Путина к переговорам, поскольку россияне уважают США и Трампа.

Зеленский: Украина по-прежнему открыта для переговоров с рф с целью установления перемирия, как того хочет Трамп

Украина остается открытой для переговоров с россиянами с целью достижения перемирия, к которому стремится президент США Дональд Трамп. Об этом в интервью Bloomberg заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Если они действительно хотят закончить войну или готовы закончить войну, то нужно перейти на дипломатический путь. И, опять же, именно поэтому я сказал президенту Трампу, что я открыт для этого

- сказал Зеленский.

Он добавил, что россияне "не уважают закон, но они действительно уважают Соединенные Штаты Америки и Дональда Трампа".

Я действительно считаю, что президент Трамп может подтолкнуть путина к переговорам. И поэтому это очень важно

- отметил Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что россия стремится одержать победу в Покровске и захватить всю Донецкую область. Это делается с целью убедить президента США Дональда Трампа, что Украина должна вывести свои войска со всего восточного Донбасса, то есть из Донецкой и Луганской областей.

Евгений Устименко

