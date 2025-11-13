$42.040.02
Зеленський: Україна досі відкрита до переговорів з рф з метою встановлення перемир'я, як того хоче Трамп

Київ • УНН

 • 3022 перегляди

Україна готова до переговорів з росіянами для перемир'я, якого прагне Трамп. Зеленський вважає, що Трамп може підштовхнути путіна до переговорів, оскільки росіяни поважають США та Трампа.

Зеленський: Україна досі відкрита до переговорів з рф з метою встановлення перемир'я, як того хоче Трамп

Україна залишається відкритою для переговорів з росіянами з метою досягнення перемир'я, якого прагне президент США Дональд Трамп. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Якщо вони дійсно хочуть закінчити війну або готові закінчити війну, то потрібно перейти на дипломатичний шлях. І, знову ж таки, саме тому я сказав президенту Трампу, що я відкритий для цього

- сказав Зеленський.

Він додав, що росіяни "не поважають закон, але вони дійсно поважають Сполучені Штати Америки і Дональда Трампа".

Я дійсно вважаю, що президент Трамп може підштовхнути путіна до переговорів. І тому це дуже важливо

- зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg заявив, що росія прагне отримати перемогу в Покровську і захопити всю Донецьку область. Це робиться з метою переконати президента США Дональда Трампа, що Україна має вивести свої війська з усього східного Донбасу, тобто з Донеччини і Луганщини.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Донецька область
Луганська область
Bloomberg
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна