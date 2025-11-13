Зеленський: Україна досі відкрита до переговорів з рф з метою встановлення перемир'я, як того хоче Трамп

Україна залишається відкритою для переговорів з росіянами з метою досягнення перемир'я, якого прагне президент США Дональд Трамп. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Якщо вони дійсно хочуть закінчити війну або готові закінчити війну, то потрібно перейти на дипломатичний шлях. І, знову ж таки, саме тому я сказав президенту Трампу, що я відкритий для цього

Він додав, що росіяни "не поважають закон, але вони дійсно поважають Сполучені Штати Америки і Дональда Трампа".

Я дійсно вважаю, що президент Трамп може підштовхнути путіна до переговорів. І тому це дуже важливо