Зеленський: Україна досі відкрита до переговорів з рф з метою встановлення перемир'я, як того хоче Трамп
Київ • УНН
Україна готова до переговорів з росіянами для перемир'я, якого прагне Трамп. Зеленський вважає, що Трамп може підштовхнути путіна до переговорів, оскільки росіяни поважають США та Трампа.
Україна залишається відкритою для переговорів з росіянами з метою досягнення перемир'я, якого прагне президент США Дональд Трамп. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Якщо вони дійсно хочуть закінчити війну або готові закінчити війну, то потрібно перейти на дипломатичний шлях. І, знову ж таки, саме тому я сказав президенту Трампу, що я відкритий для цього
Він додав, що росіяни "не поважають закон, але вони дійсно поважають Сполучені Штати Америки і Дональда Трампа".
Я дійсно вважаю, що президент Трамп може підштовхнути путіна до переговорів. І тому це дуже важливо
Нагадаємо
Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg заявив, що росія прагне отримати перемогу в Покровську і захопити всю Донецьку область. Це робиться з метою переконати президента США Дональда Трампа, що Україна має вивести свої війська з усього східного Донбасу, тобто з Донеччини і Луганщини.