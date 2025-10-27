Зеленский раскрыл позицию Трампа по войне и санкциям против российских нефтяных компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, действительно ли в позиции Дональда Трампа произошли изменения относительно войны и поняли ли в Вашингтоне аргументы Киева относительно невозможности сдачи территорий. Об этом он рассказал в комментарии украинским СМИ, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, Трамп согласился с позицией Украины, что компромиссом является прекращение огня по всей линии фронта. В то же время действия россиян, в частности, удары по Украине, стали триггером решения президента США относительно санкций против "лукойла" и "роснефти".

Санкционный удар Америки выглядит еще более катастрофическим после 19-го пакета санкций из Европы - заявил Зеленский.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть", "лукойл" и их дочерних фирм. США призвали москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

владимир путин заявил, что новые санкции США имеют серьезный характер, но не скажутся на экономике рф. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как рф справится с ними.