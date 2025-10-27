Зеленський розкрив позицію Трампа щодо війни та санкцій проти російських нафтових компаній
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Дональд Трамп погодився на припинення вогню по всій лінії фронту. Удари росіян по Україні стали тригером для рішення США запровадити санкції проти "лукойлу" та "роснєфті".
Президент України Володимир Зеленський дав відповідь, чи дійсно у позиції Дональда Трампа стались зміни щодо війни і чи зрозуміли у Вашингтоні аргументи Києва щодо неможливості здачі територій. Про це він розповів у коментарі українським ЗМІ, передає УНН.
Деталі
За словами Зеленського, Трамп погодився з позицією України, що компромісом є припинення вогню по всій лінії фронту. Водночас дії росіян, зокрема, удари по Україні, стали тригером рішення президента США щодо санкцій проти "лукойлу і "роснєфті".
Санкційний удар Америки виглядає ще більш катастрофічним після 19-го пакету санкцій з Європи
Нагадаємо
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.
володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.
На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.