Зеленський розкрив позицію Трампа щодо війни та санкцій проти російських нафтових компаній

$42.000.10
48.770.22
ukenru
07:35 • 382 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
26 жовтня, 15:25 • 47579 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 45847 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 43210 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 46436 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 28660 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21 • 22242 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 56172 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07 • 15095 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50 • 14450 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
100%
740мм
Популярнi новини
"Він російський пропагандист": Бессент жорстко розкритикував головного переговірника путіна дмітрієва26 жовтня, 23:33 • 21772 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 20344 перегляди
путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її атаками на енергетику - The Economist02:14 • 20870 перегляди
Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС03:48 • 13136 перегляди
Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантівVideo04:17 • 21232 перегляди
Публікації
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 56168 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 83157 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 104514 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 87773 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 107542 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Хав'єр Мілей
Марк Карні
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Суми
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 20885 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 52303 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 59259 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 59047 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 59338 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Серіали

Зеленський розкрив позицію Трампа щодо війни та санкцій проти російських нафтових компаній

Київ • УНН

 • 1360 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Дональд Трамп погодився на припинення вогню по всій лінії фронту. Удари росіян по Україні стали тригером для рішення США запровадити санкції проти "лукойлу" та "роснєфті".

Зеленський розкрив позицію Трампа щодо війни та санкцій проти російських нафтових компаній

Президент України Володимир Зеленський дав відповідь, чи дійсно у позиції Дональда Трампа стались зміни щодо війни і чи зрозуміли у Вашингтоні аргументи Києва щодо неможливості здачі територій. Про це він розповів у коментарі українським ЗМІ, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, Трамп погодився з позицією України, що компромісом є припинення вогню по всій лінії фронту. Водночас дії росіян, зокрема, удари по Україні, стали тригером рішення президента США щодо санкцій проти "лукойлу і "роснєфті".

Санкційний удар Америки виглядає ще більш катастрофічним після 19-го пакету санкцій з Європи

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна