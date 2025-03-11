Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии в Джидде: о чем говорили
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с принцем Мухаммадом бен Салманом в Джидде, где обсудили шаги для завершения войны. Стороны также договорились о экономическом сотрудничестве и инвестициях Саудовской Аравии в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Обсудили шаги и условия, которые могут закончить войну и сделать мир надежным и длительным. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского и Саудовское государственное информационное агентство SPA.
Детали
Во вторник, 11 марта Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи с принцем Саудовской Аравии в Джидде
Хорошая встреча с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Благодарен за мудрый взгляд на международную ситуацию и за поддержку Украины. Было очень важно услышать слова уверенности в украинском будущем
"Обсудили все основные вопросы повестки дня – как двустороннего, так и с другими партнерами. Отметил усилия Мухаммада бин Салмана Аль Сауда, которые помогают приближать настоящий мир. Саудовская Аравия предоставляет очень важную площадку для дипломатии, и мы это ценим", - добавил Владимир Зеленский.
Украинская команда остается в Джидде для работы с американской командой во вторник, 11 марта, и мы надеемся на практический результат. Украинская позиция на встрече будет абсолютно конструктивной
По словам Зеленского, во время встречи очень подробно обсудили с Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом шаги и условия, которые могут закончить войну и сделать мир надежным и длительным.
Особенно подчеркнул вопрос освобождения пленников и возвращения детей, что может стать одним из ключевых мероприятий для установления доверия к дипломатическим усилиям. Значительную часть разговора посвятили форматам гарантий безопасности
Он оценил готовность Саудовской Аравии развивать экономическое сотрудничество и инвестировать в Украину.
Обсудили ключевые сектора для инвестиций, начиная с безопасности, энергетики и инфраструктуры. Одинаково видим возможности экономического развития и взаимодействия благодаря восстановлению в Украине
Наследный принц рассказал об амбициозной экономической стратегии Саудовской Аравии.
Владимир Зеленский пожелал партнерам успеха и заявил о готовности сотрудничать. "Уверены, что взаимодействие между нашими странами и регионами придаёт силы и нашим народам, и всему миру", - подытожил Глава государства.
По информации SPA, для украинского президента была проведена официальная церемония приема. После этого принц Мохаммед бин Салман и президент Зеленский провели переговоры.
"Принц Мохаммед бин Салман подчеркнул стремление Саудовской Аравии поддерживать все международные инициативы и усилия, направленные на достижение мира", - пишет информагентство
Напоминаем
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что в понедельник встретится с наследным принцем Саудовской Аравии. Украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палицы.
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