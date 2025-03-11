Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии в Джидде: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Обсудили шаги и условия, которые могут закончить войну и сделать мир надежным и длительным. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского и Саудовское государственное информационное агентство SPA.

Детали

Во вторник, 11 марта Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи с принцем Саудовской Аравии в Джидде

Хорошая встреча с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Благодарен за мудрый взгляд на международную ситуацию и за поддержку Украины. Было очень важно услышать слова уверенности в украинском будущем - написал Глава государства.

"Обсудили все основные вопросы повестки дня – как двустороннего, так и с другими партнерами. Отметил усилия Мухаммада бин Салмана Аль Сауда, которые помогают приближать настоящий мир. Саудовская Аравия предоставляет очень важную площадку для дипломатии, и мы это ценим", - добавил Владимир Зеленский.

Украинская команда остается в Джидде для работы с американской командой во вторник, 11 марта, и мы надеемся на практический результат. Украинская позиция на встрече будет абсолютно конструктивной - говорится в посте Президента Украины.

По словам Зеленского, во время встречи очень подробно обсудили с Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом шаги и условия, которые могут закончить войну и сделать мир надежным и длительным.

Особенно подчеркнул вопрос освобождения пленников и возвращения детей, что может стать одним из ключевых мероприятий для установления доверия к дипломатическим усилиям. Значительную часть разговора посвятили форматам гарантий безопасности - написал Зеленский.

Он оценил готовность Саудовской Аравии развивать экономическое сотрудничество и инвестировать в Украину.

Обсудили ключевые сектора для инвестиций, начиная с безопасности, энергетики и инфраструктуры. Одинаково видим возможности экономического развития и взаимодействия благодаря восстановлению в Украине - отметил Президент Украины.

Наследный принц рассказал об амбициозной экономической стратегии Саудовской Аравии.

Владимир Зеленский пожелал партнерам успеха и заявил о готовности сотрудничать. "Уверены, что взаимодействие между нашими странами и регионами придаёт силы и нашим народам, и всему миру", - подытожил Глава государства.

По информации SPA, для украинского президента была проведена официальная церемония приема. После этого принц Мохаммед бин Салман и президент Зеленский провели переговоры.

"Принц Мохаммед бин Салман подчеркнул стремление Саудовской Аравии поддерживать все международные инициативы и усилия, направленные на достижение мира", - пишет информагентство

Напоминаем

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что в понедельник встретится с наследным принцем Саудовской Аравии. Украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палицы.

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