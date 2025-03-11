Зеленський провів зустріч із принцом Саудівської Аравії у Джидді: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спадкоємним принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Обговорили кроки й умови, які можуть закінчити війну та зробити мир надійним і тривалим. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського та Саудівське державне інформаційне агентство SPA.

Деталі

У вівторок, 11 березня Президент Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі із принцом Саудівської Аравії у Джидді

Хороша зустріч зі Спадкоємним принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Вдячний за мудрий погляд на міжнародну ситуацію та за підтримку України. Було дуже важливо почути слова впевненості в українському майбутньому - написав Глава держави.

"Обговорили всі основні питання порядку денного – як двостороннього, так і з іншими партнерами. Відзначив зусилля Мухаммада бін Салмана Аль Сауда, які допомагають наближати справжній мир. Саудівська Аравія надає дуже важливий майданчик для дипломатії, і ми це цінуємо", - додав Володимир Зеленський.

Українська команда залишається в Джидді для роботи з американською командою у вівторок, 11 березня, і ми сподіваємось на практичний результат. Українська позиція на зустрічі буде абсолютно конструктивною - йдеться у дописі Президента України.

За словами Зеленського, під час зустрічі дуже детально обговорили з Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом кроки й умови, які можуть закінчити війну та зробити мир надійним і тривалим.

Особливо наголосив на питанні звільнення полонених і повернення дітей, що може стати одним із ключових заходів для встановлення довіри до дипломатичних зусиль. Значну частину розмови присвятили форматам гарантій безпеки - написав Зеленський.

Він оцінив готовність Саудівської Аравії розвивати економічну співпрацю та інвестувати в Україну.

Обговорили ключові сектори для інвестицій, починаючи з безпеки, енергетики та інфраструктури. Однаково бачимо можливості економічного розвитку та взаємодії завдяки відбудові в Україні - зазначив Президент України.

Спадкоємний принц розповів про амбітну економічну стратегію Саудівської Аравії.

Володимир Зеленський побажав партнерам успіху і заявив про готовність співпрацювати. "Впевнені, що взаємодія між нашими країнами та регіонами додає сили й нашим народам, і всьому світові", - підсумував Глава держави.

За інформацією SPA, для українського президента була проведена офіційна церемонія прийому. Після цього принц Мохаммед бін Салман та президент Зеленський провели переговори.

"Принц Мохаммед бін Салман підкреслив прагнення Саудівської Аравії підтримувати всі міжнародні ініціативи та зусилля, спрямовані досягнення миру", - пише інформагенство

Нагадаємо

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що у понеділок зустрінеться зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси.

Переговори в Саудівській Аравії: Україна пропонуватиме встановлення режиму тиші та заборону на далекобійні удари