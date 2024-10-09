Зеленский провел встречи с лидерами Албании, Северной Македонии, Греции и Словении

Провел встречи с премьер-министрами Албании, Северной Македонии и Греции - Эди Рамой, Христианом Мицкоским, Кириакосом Мицотакисом и Президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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В ходе переговоров Зеленский поднял вопрос ситуации на фронте и оборонных потребностей украинских военных. Он отметил, что актуальные вызовы, с которыми сталкивается Украина, нуждаются в международной поддержке и солидарности.

Спасибо лидерам за солидарность с нашим народом и важную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией - подчеркнул Зеленский.

Зеленский перед "Рамштайном": воины демонстрируют, что могут при достаточной дальнобойности, будем убеждать партнеров, что только наших дронов недостаточно