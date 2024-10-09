Зеленский провел встречи с лидерами Албании, Северной Македонии, Греции и Словении
Киев • УНН
Президент Украины обсудил ситуацию на фронте и оборонные потребности с премьер-министрами трех стран и президентом Словении. Зеленский поблагодарил за солидарность и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
Провел встречи с премьер-министрами Албании, Северной Македонии и Греции - Эди Рамой, Христианом Мицкоским, Кириакосом Мицотакисом и Президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
В ходе переговоров Зеленский поднял вопрос ситуации на фронте и оборонных потребностей украинских военных. Он отметил, что актуальные вызовы, с которыми сталкивается Украина, нуждаются в международной поддержке и солидарности.
Спасибо лидерам за солидарность с нашим народом и важную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией
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