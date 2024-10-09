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«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский провел встречи с лидерами Албании, Северной Македонии, Греции и Словении

Зеленский провел встречи с лидерами Албании, Северной Македонии, Греции и Словении

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 19:46  •  3055 просмотра

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Президент Украины обсудил ситуацию на фронте и оборонные потребности с премьер-министрами трех стран и президентом Словении. Зеленский поблагодарил за солидарность и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Провел встречи с премьер-министрами Албании, Северной Македонии и Греции - Эди Рамой, Христианом Мицкоским, Кириакосом Мицотакисом и Президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

В ходе переговоров Зеленский поднял вопрос ситуации на фронте и оборонных потребностей украинских военных. Он отметил, что актуальные вызовы, с которыми сталкивается Украина, нуждаются в международной поддержке и солидарности.

Спасибо лидерам за солидарность с нашим народом и важную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией

- подчеркнул Зеленский.

Зеленский перед "Рамштайном": воины демонстрируют, что могут при достаточной дальнобойности, будем убеждать партнеров, что только наших дронов недостаточно5 октября 2024, 17:29 • 27792 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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