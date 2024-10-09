Зеленський провів зустрічі з лідерами Албанії, Північної Македонії, Греції та Словенії
Київ • УНН
Президент України обговорив ситуацію на фронті та оборонні потреби з прем'єр-міністрами трьох країн та президентом Словенії. Зеленський подякував за солідарність і підтримку України в боротьбі з російською агресією.
Провів зустрічі з прем’єр-міністрами Албанії, Північної Македонії та Греції – Еді Рамою, Христіаном Міцкоським, Кіріакосом Міцотакісом і Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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У ході переговорів Зеленський підняв питання ситуації на фронті та оборонних потреб українських військових. Він зазначив, що актуальні виклики, з якими стикається Україна, потребують міжнародної підтримки та солідарності.
Дякую лідерам за солідарність із нашим народом і важливу підтримку України в боротьбі з російською агресією
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