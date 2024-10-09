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Зеленський провів зустрічі з лідерами Албанії, Північної Македонії, Греції та Словенії

Зеленський провів зустрічі з лідерами Албанії, Північної Македонії, Греції та Словенії

Київ • УНН

 • 47468 перегляди

Президент України обговорив ситуацію на фронті та оборонні потреби з прем'єр-міністрами трьох країн та президентом Словенії. Зеленський подякував за солідарність і підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Провів зустрічі з прем’єр-міністрами Албанії, Північної Македонії та Греції – Еді Рамою, Христіаном Міцкоським, Кіріакосом Міцотакісом і Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

У ході переговорів Зеленський підняв питання ситуації на фронті та оборонних потреб українських військових. Він зазначив, що актуальні виклики, з якими стикається Україна, потребують міжнародної підтримки та солідарності.

Дякую лідерам за солідарність із нашим народом і важливу підтримку України в боротьбі з російською агресією

- підкреслив Зеленський.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
edi-ramaЕді Рама
kiriakos-mitsotakisКіріакос Міцотакіс
albaniiaАлбанія
pivnichna-makedoniiaПівнічна Македонія
sloveniiaСловенія
hretsiiaГреція
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

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