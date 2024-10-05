Зеленський перед "Рамштайном": воїни демонструють, що можуть при достатній далекобійності, переконуватимемо партнерів, що тільки наших дронів недостатньо

Українські воїни теж свого роду готують наступний "Рамштайн", демонструючи, що можуть, коли мають достатньо зброї і достатньо далекобійності, і будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів, потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, пише УНН.

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"Хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний "Рамштайн". Тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньо далекобійності. Хочу подякувати всім воїнам Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України – усім, хто демілітаризує російські військові обʼєкти. Хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, а особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців, це реальна підтримка для фронту", - вказав Президент

"Будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів. Потрібні більш рішучі кроки. Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому", - наголосив Зеленський.

Зеленський анонсував представлення Плану перемоги на "Рамштайні"