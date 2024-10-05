Зеленский перед "Рамштайном": воины демонстрируют, что могут при достаточной дальнобойности, будем убеждать партнеров, что только наших дронов недостаточно
Киев • УНН
Президент Украины отметил успехи ВСУ в уничтожении российских военных объектов. Зеленский отметил необходимость более решительных шагов от партнеров.
Украинские воины тоже своего рода готовят следующий "Рамштайн", демонстрируя, что могут, когда имеют достаточно оружия и достаточно дальнобойности, и будем убеждать партнеров, что недостаточно только наших дронов, нужны более решительные шаги. Окончание этой войны будет ближе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, пишет УНН.
Детали
"Хочу отметить наших воинов, которые тоже своего рода готовят следующий "Рамштайн". То есть демонстрируют, что могут украинцы, когда имеют достаточно оружия и достаточно дальнобойности. Хочу поблагодарить всех воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины - всех, кто демилитаризует российские военные объекты. Хочу поблагодарить вас, ребята, за уничтожение российской военной логистики, а особенно за попадание по российским военным аэродромам. Это то, что больше всего нужно. Каждая уничтоженная база российских военных, каждая уничтоженная база российских самолетов, каждый уничтоженный склад с авиабомбами - это спасение жизней украинцев, это реальная поддержка для фронта", - указал Зеленский.
"Будем убеждать партнеров, что недостаточно только наших дронов. Нужны более решительные шаги. Окончание этой войны будет ближе. Я уверен в этом", - подчеркнул Президент.
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