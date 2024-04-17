Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: обсудили потребности Украины в ПВО и боеприпасах
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Столтенбергом созыв внеочередного заседания Совета Украина-НАТО 19 апреля для обсуждения насущной потребности Украины в поддержке противовоздушной обороны и боеприпасах на фоне российских атак.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Генсек Альянса подтвердил созыв по запросу Украины внеочередного заседания Совета Украина - НАТО. Оно состоится 19 апреля на уровне министров обороны
Зеленский также поблагодарил Столтенберга и партнеров за быструю реакцию. По его словам, Украина нуждается в немедленных шагах для усиления противовоздушной защиты.
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Напомним,
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что 19 апреля, состоится заседание Совета Украина - НАТО, на котором будет обсуждаться насущная потребность Украины в большей поддержке, в частности в сфере противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов.
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Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: обсудили потребности Украины в ПВО и боеприпасах
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Генеральным секретарем НАТО Столтенбергом созыв внеочередного заседания Совета Украина-НАТО 19 апреля для обсуждения насущной потребности Украины в поддержке противовоздушной обороны и боеприпасах на фоне российских атак.
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