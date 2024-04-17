Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: обсудили потребности Украины в ПВО и боеприпасах

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Генсек Альянса подтвердил созыв по запросу Украины внеочередного заседания Совета Украина - НАТО. Оно состоится 19 апреля на уровне министров обороны - заявил глава государства.

Зеленский также поблагодарил Столтенберга и партнеров за быструю реакцию. По его словам, Украина нуждается в немедленных шагах для усиления противовоздушной защиты.

Генсек НАТО завтра встретится с Кулебой: что известно

Отдельно стороны обсудили утренние ракетные удары рф по Чернигову и поставки снарядов для Украины

Проинформировал Йенса об утреннем ударе российских оккупантов по гостинице в Чернигове и последствиях российского террора для украинской энергетики. Мы также обсудили состояние выполнения инициатив по поставкам снарядов для Украины - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним,

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что 19 апреля, состоится заседание Совета Украина - НАТО, на котором будет обсуждаться насущная потребность Украины в большей поддержке, в частности в сфере противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов.