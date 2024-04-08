Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове на фоне атак рф: коснулись энергетики и поддержки правительства

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по ситуации в Харькове, на котором обсудил с чиновниками меры по поддержке харьковчан, уменьшение дефицита энергоресурсов и оказание экономической помощи городу и области после российских атак, пишет УНН.

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"Совещание по ситуации в Харькове. Глава правительства, первый вице-премьер-министр, министр энергетики, министр финансов. Команда Офиса Президента", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул: ключевое - меры по поддержке харьковчан. "Представлены сроки, когда энергетические дефициты в Харькове могут быть уменьшены. Правительство готовит меры экономической поддержки для Харькова и области", - указал Зеленский.

"Главное сейчас - не дать россии достичь ее террористических целей и поддержать наших людей", - подчеркнул Глава государства.

Зеленский провел Ставку: заслушал доклады по защите объектов энергетики и возможности укрепить ПВО на Харьковщине