Зеленский провел Ставку: заслушал доклады по защите объектов энергетики и возможности укрепить ПВО на Харьковщине

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсудили защиту объектов энергетики на Харьковщине и возможность укрепить силы противовоздушной обороны в регионе, пишет УНН.

"Основной вопрос - Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить наши ПВО и РЭБ на Харьковщине. Доклады военных по физической защите объектов энергетики и по результативности сбивания дронов и ракет. Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины", - отметил Президент в соцсетях.

Зеленский также поблагодарил всех, кто на центральном уровне и в самом Харькове, в Харьковской области максимально активно работает, чтобы "восстановить для людей возможность нормально жить".

Кроме того, по словам Президента, на Ставке Главком Александр Сырский представил информацию о ситуации на основных боевых направлениях.

" Держим позиции. Главное сейчас - эффективная логистика. Разведка и специальные службы работают над новыми шагами для уменьшения российского потенциала войны", - написал Зеленский.

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