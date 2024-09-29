Президент Владимир Зеленский прокомментировал призыв спикера Палаты представителей США уволить посла Украины Оксану Маркарову. Он отметил, что может говорить об украинских послах только со спикером парламента Украины. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

На вопрос, планирует ли он отозвать Маркарову, Зеленский ответил: «Я Президент Украины, и я могу говорить о наших послах только со спикером моей страны.Такова Конституция».

Поэтому, по словам, Зеленского он не может говорить об этом со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, при всем уважении.

Кроме того, Зеленский заявил, что кандидата в президенты США Дональд Трамп не поднимал с ним тему поездки Зеленского в Пенсильванию на оборонный завод.

Также он отметил, что его визиты в Пенсильванию и Юту не касались выборов в США.

Контекст

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обвинил Оксану Маркарову в ненадежности и неэффективности как дипломата. Он призвал президента Зеленского уволить ее с должности посла Украины в США.

Маркарова занимает должность посла Украины в США с 2021 года.

Добавим

В США представители Республиканской партии инициировали расследование визита украинского Президента Владимира Зеленского в Пенсильванию, где он посетил оружейный завод.