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Зеленський прокоментував заклик спікера Палати представників США звільнити посла України

Зеленський прокоментував заклик спікера Палати представників США звільнити посла України

Київ • УНН

 • 52213 перегляди

Президент Зеленський заявив, що може обговорювати питання послів лише зі спікером українського парламенту. Він також спростував зв'язок своїх візитів до США з виборчою кампанією.

Президент Володимир Зеленський прокоментував заклик спікера Палати представників США звільнити посла України Оксану Маркарову. Він зазначив, що може говорити про українських послів лише зі спікером парламенту України. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає УНН.

На запитання, чи плануєте він відкликати Маркарову, Зеленський відповів: "Я Президент України, і я можу говорити про наших послів лише зі спікером моєї країни.Така Конституція".

Тому, за словами, Зеленського він не може говорити про це зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, при всій повазі.

Окрім того, Зеленський заявив, що кандидата в президенти США Дональд Трамп не підіймав з ним тему поїздки Зеленського до Пенсільванії на оборонний завод.

Також він зазначив, що його візити в Пенсільванію та Юту не стосувалися виборів у США.

Контекст

Спікер Палати представників США Майк Джонсон звинуватив Оксану Маркарову в ненадійності та неефективності як дипломата. Він закликав президента Зеленського звільнити її з посади посла України в США.

Маркарова займає посаду посла України в США з 2021 року.

Додамо

У США представники Республіканської партії ініціювали розслідування візиту українського Президента Володимира Зеленського до Пенсильванії, де він відвідав збройовий завод.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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