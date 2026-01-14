Зеленский присвоил звание Героя Украины четырем военным
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" четырем военным. Об этом говорится в указах Президента, передает УНН.
Подробности
В соответствии с указами Президента, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
- солдату Александру Марецкому;
- солдату Сергею Котенко;
- младшему сержанту Артему Резонову;
- старшему лейтенанту Александру Хижняку.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 53 украинцев и украинок из разных регионов страны. Среди награжденных - люди, которые спасали раненых, восстанавливали электростанции, оперировали и занимались волонтерством.