Зеленский присвоил звание Героя Украины четырем военным

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" четырем военным. Об этом говорится в указах Президента, передает УНН.

Подробности

В соответствии с указами Президента, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

солдату Александру Марецкому;

солдату Сергею Котенко;

младшему сержанту Артему Резонову;

старшему лейтенанту Александру Хижняку.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 53 украинцев и украинок из разных регионов страны. Среди награжденных - люди, которые спасали раненых, восстанавливали электростанции, оперировали и занимались волонтерством.