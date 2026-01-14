Зеленский присвоил звание Героя Украины четырем военным

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19:44 • 2782 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
17:38 • 10528 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 13749 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 13897 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 15216 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 15661 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 13914 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 13984 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 12334 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 22197 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1м/с
83%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Федоров о положении дел в Минобороны: "2 миллиона украинцев в розыске, 200 тысяч - в СЗЧ"14 января, 11:20 • 6782 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 31493 просмотра
Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней14 января, 11:32 • 7840 просмотра
Власти имеют реальный механизм взыскания $300 млрд активов рф, но игнорируют его - Кулик14 января, 12:31 • 13645 просмотра
В Киеве погибла семья из-за работающего в квартире генератораPhoto15:34 • 5576 просмотра
публикации
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 22202 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 31495 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 41569 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 56142 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 68205 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Де Ниро
Фридрих Мерц
Джордж Буш-младший
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Гренландия
Дания
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 26857 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 61396 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 53747 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 58323 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 59561 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Сериал
Социальная сеть

Зеленский присвоил звание Героя Украины четырем военным

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" четырем военным. Это солдаты Александр Марецкий, Сергей Котенко, младший сержант Артем Резонов и старший лейтенант Александр Хижняк.

Зеленский присвоил звание Героя Украины четырем военным

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" четырем военным. Об этом говорится в указах Президента, передает УНН.

Подробности

В соответствии с указами Президента, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

  • солдату Александру Марецкому;
    • солдату Сергею Котенко;
      • младшему сержанту Артему Резонову;
        • старшему лейтенанту Александру Хижняку.

          Напомним

          Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 53 украинцев и украинок из разных регионов страны. Среди награжденных - люди, которые спасали раненых, восстанавливали электростанции, оперировали и занимались волонтерством.

          Павел Башинский

          Общество
          Энергетика
          Военное положение
          Война в Украине
          Электроэнергия
          благотворительность
          Владимир Зеленский
          Украина