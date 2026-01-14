Зеленський присвоїв звання Героя України чотирьом військовим

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" чотирьом військовим. Про це йдеться в указах Президента, передає УНН.

Деталі

Відповідно до указів Президента, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

солдату Олександру Марецькому;

солдату Сергію Котенку;

молодшому сержанту Артему Резонову;

старшому лейтенанту Олександру Хижняку.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 53 українців та українок з різних регіонів країни. Серед нагороджених - люди, які рятували поранених, відновлювали електростанції, оперували та займалися волонтерством.