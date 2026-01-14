$43.180.08
19:44 • 2808 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
17:38 • 10557 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 13772 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 13915 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 15231 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 15670 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 13921 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 13985 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12335 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 22213 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Зеленський присвоїв звання Героя України чотирьом військовим

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" чотирьом військовим. Це солдати Олександр Марецький, Сергій Котенко, молодший сержант Артем Резонов та старший лейтенант Олександр Хижняк.

Зеленський присвоїв звання Героя України чотирьом військовим

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" чотирьом військовим. Про це йдеться в указах Президента, передає УНН.

Деталі

Відповідно до указів Президента, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

  • солдату Олександру Марецькому;
    • солдату Сергію Котенку;
      • молодшому сержанту Артему Резонову;
        • старшому лейтенанту Олександру Хижняку.

          Нагадаємо

          Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 53 українців та українок з різних регіонів країни. Серед нагороджених - люди, які рятували поранених, відновлювали електростанції, оперували та займалися волонтерством.

          Павло Башинський

          Суспільство
          Енергетика
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Електроенергія
          благодійність
          Володимир Зеленський
          Україна