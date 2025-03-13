Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины
Киев • УНН
Президент Зеленский присоединился к ифтару с мусульманами, дипломатами и министрами из Турции. Он вручил государственные награды воинам-мусульманам, в частности орден "Золотая Звезда" семье погибшего героя.
Глава украинского государства принял участие в ифтаре и наградил воинов. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с военнослужащими-мусульманами, представителями духовенства и мусульманской общины, а также иностранными дипломатами и министрами из Турции присоединился к ифтару – ужину, который проводится во время Рамадана.
Во время мероприятия Президент отметил важность международных усилий, направленных на установление справедливого мира, и отметил дипломатическую работу Украины совместно с США. Он подчеркнул, что мир должен быть готов противодействовать намерениям агрессора затягивать войну, а единство международных партнеров – ключ к укреплению позиций Украины.
Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским воинам, исповедующим ислам. Орден "Золотая Звезда" Героя Украины получила семья погибшего солдата Дилявера Сейтхалилиева, проявившего героизм в боях на Донетчине. Также были вручены ордена Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого и медали "За военную службу Украине".
Кроме этого, участники мероприятия вместе с Президентом ознакомились с выставкой, освещающей разрушение мечетей и религиозных центров из-за российской агрессии. Символично, что ифтар состоялся в помещении, которое в прошлом году пострадало от атаки вражеского дрона.
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