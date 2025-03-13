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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський взяв участь в іфтарі з воїнами та нагородив героїв України

Київ • УНН

 • 58761 перегляди

Президент Зеленський долучився до іфтару з мусульманами, дипломатами та міністрами з Туреччини. Він вручив державні нагороди воїнам-мусульманам, зокрема орден "Золота Зірка" родині загиблого героя.

Зеленський взяв участь в іфтарі з воїнами та нагородив героїв України

Глава української держави взяв участь в іфтарі та нагородив воїнів. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський разом із військовослужбовцями-мусульманами, представниками духовенства та мусульманської громади, а також іноземними дипломатами і міністрами з Туреччини долучився до іфтару – вечері, що проводиться під час Рамадану. 

Під час заходу Президент наголосив на важливості міжнародних зусиль, спрямованих на встановлення справедливого миру, і відзначив дипломатичну роботу України спільно зі США. Він підкреслив, що світ має бути готовим протидіяти намірам агресора затягувати війну, а єдність міжнародних партнерів – ключ до зміцнення позицій України. 

Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським воїнам, які сповідують іслам. Орден "Золота Зірка" Героя України отримала родина загиблого солдата Ділявера Сейтхалілієва, який проявив героїзм у боях на Донеччині. Також були вручені ордени Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького та медалі "За військову службу Україні". 

Окрім цього, учасники заходу разом із Президентом ознайомилися з виставкою, що висвітлює руйнування мечетей та релігійних центрів через російську агресію. Символічно, що іфтар відбувся у приміщенні, яке торік постраждало від атаки ворожого дрона.

Зеленський привітав із закінченням священного для всіх мусульман місяця Рамадан20.04.23, 23:08 • 716634 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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