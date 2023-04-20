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Зеленський привітав із закінченням священного для всіх мусульман місяця Рамадан

Зеленський привітав із закінченням священного для всіх мусульман місяця Рамадан

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні привітав із закінченням священного для всіх мусульман місяця Рамадан, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні завершується священний для мусульман місяць Рамадан… І вже вдруге завершується в час повномасштабної агресії держави-зла проти України, проти всіх наших людей, усіх спільнот.

Світле свято Рамазан-Байрам заслуговує зовсім інших умов. Заслуговує миру, якого ми так прагнемо, заслуговує перемоги, до якої ми всі йдемо. Вірю, що Господь благословить Україну волею для всіх наших територій та всіх наших людей.

Бажаю всій нашій мусульманській громаді та всім мусульманам світу спокійного свята!

Ramazan bayramıñız hayırlı ve mubarek olsun!

Слава усім нашим воїнам, хто зараз в бою заради України!", - сказав Президент.

Додамо

У Генштабі ЗСУ також привітали мусульман зі святом Рамазан-Байрам.

"ЗСУ вітають мусульман зі святом Рамазан-Байрам. Благословенних днів життя вашим рідним і близьким! Дякуємо, що разом з нами бороните нашу Україну!", - написали в Генштабі.

Нагадаємо

Україна започаткувала традицію іфтару на державному рівні.

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