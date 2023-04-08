Україна започатковує традицію іфтару на державному рівні - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив про впровадження в Україні нової традиції - іфтара. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Президента.
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“Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України – іфтар – саме на офіційному рівні. Разом з нашими воїнами, з нашими героями, з присутніми воїнами-мусульманами, разом з Меджлісом кримськотатарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо всі, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту.
Різноманіття, закріплене повагою, є частиною характеру незалежної України. І хай такий наш характер завжди зміцнюється й скеровує народ саме на добрі справи.
Україна вдячна мусульманам нашої держави й усім у мусульманській спільноті світу, хто так само, як і ми, прагне миру й захисту від зла”, – сказав Глава держави.
Деталі
Іфтар – вечірнє розговіння під час священного для всіх мусульман місяця Рамадан. Разом з Президентом України іфтар розділили лідери Меджлісу кримськотатарського народу, представники мусульманського духовенства та українські військовослужбовці-мусульмани, які зараз воюють у лавах Збройних Сил України: кримські татари, азербайджанці, волзькі татари, та українці, які прийняли іслам.
Володимир Зеленський зазначив, що така започаткована традиція буде знаком поваги до всіх мусульман світу, які зараз боронять українську землю та прагнуть миру.
“Хай священний місяць Рамадан попри сум і біль війни буде для вас світлим!... Велика світова мусульманська громада, кожен народ, кожна держава завжди можуть покластися на Україну, бо в нас є повага і є солідарність”, - запевнив Президент.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що деокупація Криму є безальтернативною.
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