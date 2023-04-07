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Україна пропонувала обміняти військовополонених, які сповідують іслам, але рф відмовилась - ОП

Україна пропонувала обміняти військовополонених, які сповідують іслам, але рф відмовилась - ОП

Київ • УНН

 • 898931 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. З нагоди початку Рамадану — священного місяця для всіх мусульман, Україна запропонувала Росії обміняти військовополонених, які сповідують іслам за принципом “всіх на всіх”. Росія від такої пропозиції відмовилась. Про це в інтервʼю Голосу Америки розповіла радниця з комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна, передає УНН.

Цитата

“Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман “всіх на всіх” з обох сторін на знак поваги до їхніх культури і традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму”, — зазначила Зарівна.

Вона також розповіла, що ця ініціатива — одне з багатьох креативних рішень, до яких вдається українська переговорна сторона, щоб обміняти полонених.

“Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших”, — додала Зарівна.

Додамо

Як повідомляють в Офісі президента, загалом з 11 березня 2022 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 39 обмінів. Всього звільнили 1993 людини, з них 184 жінки і 107 цивільних заручників.

Черговий обмін відбувся 3 квітня — додому з російського повернулися ще 12 українців. На час публікації від Росії не було офіційних коментарів щодо можливого обміну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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