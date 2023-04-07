Украина предлагала обменять военнопленных, исповедующих ислам, но рф отказалась - ОП

Цитата

“Мы вышли с предложением обменять мусульман “всех на всех” с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма”, — отметила Заривна.

Она также рассказала, что эта инициатива — одно из многих креативных решений, к которым прибегает украинская переговорная сторона, чтобы обменять пленных.

“Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно ища новые способы вытянуть больше наших”, — добавила Заривная.

Добавим

Как сообщают в Офисе президента, всего с 11 марта 2022 года Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел 39 обменов. Всего освободили 1993 человека, из них 184 женщины и 107 гражданских заложников.

Очередной обмен состоялся 3 апреля — домой из российского вернулись еще 12 украинцев. На время публикации от россии не было официальных комментариев относительно возможного обмена.