Украина предлагала обменять военнопленных, исповедующих ислам, но рф отказалась - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. По случаю начала Рамадана — священного месяца для всех мусульман, Украина предложила россии обменять военнопленных, исповедующих ислам по принципу “всех на всех”. россия от такого предложения отказалась. Об этом в интервью Голосу Америки рассказала советник по коммуникациям руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная, передает УНН.
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“Мы вышли с предложением обменять мусульман “всех на всех” с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма”, — отметила Заривна.
Она также рассказала, что эта инициатива — одно из многих креативных решений, к которым прибегает украинская переговорная сторона, чтобы обменять пленных.
“Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно ища новые способы вытянуть больше наших”, — добавила Заривная.
Добавим
Как сообщают в Офисе президента, всего с 11 марта 2022 года Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел 39 обменов. Всего освободили 1993 человека, из них 184 женщины и 107 гражданских заложников.
Очередной обмен состоялся 3 апреля — домой из российского вернулись еще 12 украинцев. На время публикации от россии не было официальных комментариев относительно возможного обмена.