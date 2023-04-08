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Украина основывает традицию ифтара на государственном уровне – Зеленский

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о внедрении в Украине новой традиции - ифтара. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.

Цитата

”Сегодня мы основываем такую традицию для Украины – ифтар – именно на официальном уровне. Вместе с нашими воинами, с нашими героями, с присутствующими воинами-мусульманами, вместе с Меджлисом крымскотатарского народа, вместе с представителями всего мусульманского сообщества Украины. И этим мы утверждаем все, что Украина ценит каждого человека, ценит любое сообщество.

Разнообразие, закрепленное уважением, является частью характера независимой Украины. И пусть такой наш характер всегда укрепляется и направляет народ именно на добрые дела.

Украина благодарна мусульманам нашего государства и всем в мусульманском сообществе мира, кто так же, как и мы, стремится к миру и защите от зла”, – сказал Глава государства.

Детали

Ифтар – вечернее разговение во время священного для всех мусульман месяца Рамадан. Вместе с Президентом Украины ифтар разделили лидеры Меджлиса крымскотатарского народа, представители мусульманского духовенства и украинские военнослужащие-мусульмане, которые сейчас воюют в рядах Вооруженных Сил Украины: крымские татары, азербайджанцы, волжские татары и украинцы, принявшие ислам.

Владимир Зеленский отметил, что такая традиция будет знаком уважения ко всем мусульманам мира, которые сейчас защищают украинскую землю и стремятся к миру.

“Пусть священный месяц Рамадан, несмотря на грусть и боль войны, будет для вас светлым!... Великая мировая мусульманская община, каждый народ, каждое государство всегда могут положиться на Украину, потому что у нас есть уважение и есть солидарность”, - заверил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Крыма безальтернативна.

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