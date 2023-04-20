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Зеленский поздравил с окончанием священного для всех мусульман месяца Рамадан

Киев • УНН

 • 716630 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении поздравил с окончанием священного для всех мусульман месяца Рамадан, передает УНН.

Цитата

"Сегодня завершается священный для мусульман месяц Рамадан… И уже второй раз завершается во время полномасштабной агрессии государства-зла против Украины, против всех наших людей, всех сообществ.

Светлый праздник Рамазан-Байрам заслуживает совсем других условий. Заслуживает мира, к которому мы так стремимся, заслуживает победы, к которой мы все идем. Верю, что Господь благословит Украину волей для всех наших территорий и всех наших людей.

Желаю всей нашей мусульманской общине и всем мусульманам мира спокойного праздника!

Ramazan bayramıñız hayırlı ve mubarek olsun!

Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою ради Украины!", - сказал Президент.

Добавим

В Генштабе ВСУ также поздравили мусульман с праздником Рамазан-Байрам.

"ВСУ поздравляют мусульман с праздником Рамазан-Байрам. Благословенных дней жизни вашим родным и близким! Спасибо, что вместе с нами защищаете нашу Украину!", - написали в Генштабе.

Напомним

Украина начала традицию ифтара на государственном уровне.

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