12:33 • 4164 просмотра
Венгрия и Словакия получили первые партии нефти по "Дружбе" после почти трехмесячного перерыва - MOL
11:51 • 10630 просмотра
ЕС официально утвердил 90 млрд евро для Украины и принял 20-й пакет санкций против РФ
11:11 • 11396 просмотра
Зеленский рассчитывает на одобрение кредита ЕС и новых санкций против рф: первый транш ожидают до конца мая - начала июня
Эксклюзив
10:30 • 20884 просмотра
Международные конвенции имеют приоритет над национальным правом, но БЭБ игнорирует это в делах против авиационного бизнеса
09:27 • 15150 просмотра
Профсоюзное движение должно охватить 10 млн членов к 2030 году - глава ФПУ Бызов
Эксклюзив
22 апреля, 16:29 • 28957 просмотра
"Дружба" восстановлена - эксперт объяснил, почему Венгрия и Словакия не отказываются от российской нефти
Эксклюзив
22 апреля, 15:42 • 57685 просмотра
Хочет ли Венгрия забрать Закарпатье и какими будут отношения Украины с Мадьяром – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 апреля, 14:08 • 40902 просмотра
Проект Трудового кодекса нуждается в существенной доработке, а социальный диалог необходимо усилить - нардеп
22 апреля, 13:19 • 41615 просмотра
В Украину снова идут заморозки и сильные порывы ветра: каким областям приготовиться
Эксклюзив
22 апреля, 13:03 • 68868 просмотра
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
Зеленский пригласит новое правительство Венгрии в Украину и ожидает встречи с Петером Мадьяром

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Президент Украины планирует пригласить новое венгерское правительство в Киев в следующем месяце. Дипломаты обеих стран готовят формат будущих переговоров.

Зеленский пригласит новое правительство Венгрии в Украину и ожидает встречи с Петером Мадьяром

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на скорую встречу с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром после формирования правительства и надеется на развитие добрососедских отношений между двумя странами. Об этом Глава государства сказал, передает УНН.

По словам Президента, прежде всего важно пригласить новое венгерское правительство в Украину после его официального формирования.

Главное – пригласить новое правительство, когда оно будет сформировано в следующем месяце, в Украину 

– отметил Зеленский.

Он также напомнил, что уже публично поздравил Петера Мадьяра с победой.

Я прежде всего поздравил Петера Мадьяра публично с победой. Я действительно считаю, что у нас было хорошее соседство, и я это абсолютно поддерживаю 

– сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в сильных и взаимовыгодных отношениях между народами двух стран.

Очень хотим, чтобы были прекрасные отношения, сильные, добрые, взаимовыгодные отношения между венгерским народом и украинцами. Мы будем все для этого делать 

– подчеркнул он.

По словам Зеленского, после завершения процесса передачи власти дипломаты обеих стран определят формат переговоров.

Я уверен, что как только будет возможность, мы встретимся с новым премьер-министром Венгрии. Сейчас идет приход власти. После этого наши дипломаты найдут формат, как нам пообщаться и встретиться 

– заявил Президент.

Отдельно он добавил, что будущие отношения между Киевом и Будапештом должны строиться на взаимном уважении и защите национальных интересов.

Отношения должны быть хорошими, такими, что уважают друг друга, но которые защищают интересы каждой из сторон 

– резюмировал Зеленский.

