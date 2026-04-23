Зеленский пригласит новое правительство Венгрии в Украину и ожидает встречи с Петером Мадьяром

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на скорую встречу с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром после формирования правительства и надеется на развитие добрососедских отношений между двумя странами. Об этом Глава государства сказал, передает УНН.

По словам Президента, прежде всего важно пригласить новое венгерское правительство в Украину после его официального формирования.

Главное – пригласить новое правительство, когда оно будет сформировано в следующем месяце, в Украину – отметил Зеленский.

Он также напомнил, что уже публично поздравил Петера Мадьяра с победой.

Я прежде всего поздравил Петера Мадьяра публично с победой. Я действительно считаю, что у нас было хорошее соседство, и я это абсолютно поддерживаю – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в сильных и взаимовыгодных отношениях между народами двух стран.

Очень хотим, чтобы были прекрасные отношения, сильные, добрые, взаимовыгодные отношения между венгерским народом и украинцами. Мы будем все для этого делать – подчеркнул он.

По словам Зеленского, после завершения процесса передачи власти дипломаты обеих стран определят формат переговоров.

Я уверен, что как только будет возможность, мы встретимся с новым премьер-министром Венгрии. Сейчас идет приход власти. После этого наши дипломаты найдут формат, как нам пообщаться и встретиться – заявил Президент.

Отдельно он добавил, что будущие отношения между Киевом и Будапештом должны строиться на взаимном уважении и защите национальных интересов.

Отношения должны быть хорошими, такими, что уважают друг друга, но которые защищают интересы каждой из сторон – резюмировал Зеленский.

