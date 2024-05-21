Зеленский пригласил премьер-министра Ирака на саммит мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеелнскьий провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Ас-Судани. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Глава государства поблагодарил Ас-Судан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержку ключевых резолюций ООН по российской агрессии.

Наш саммит мира призван восстановить мир на принципах Устава ООН, поэтому я пригласил премьер-министра Ас-Судани лично принять в нем участие - заявил Владимир Зеленский.

Также стороны обсудили опыт Ирака по послевоенному восстановлению и разминированию, сотрудничество в энергетике, инфраструктурных проектах и торговле. По словам президента Зеленского, украинские компании участвуют в экономической жизни Ирака.

Мы договорились содействовать дальнейшему укреплению связей, в частности возобновить работу Совместной комиссии по вопросам торгового, экономического, научного и технического сотрудничества - уверен Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский обсудил оборонные потребности Украины с президентом Румынии Йоханнисом, поблагодарил Румынию за военную помощь и договорился ускорить работу над двусторонним соглашением о безопасности.