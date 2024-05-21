Зеленський запросив прем'єр-міністра Іраку на Саміт миру у Швейцарії
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Іраку Аль-Судані взяти участь у Саміті миру, обговорив післявоєнне відновлення, енергетичне співробітництво та домовився про зміцнення двосторонніх торговельних зв'язків.
Президент України Володимир Зеелнскьий провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram.
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Глава держави подякував Ас-Судані за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, підтримку ключових резолюцій ООН щодо російської агресії.
Наш Саміт миру покликаний відновити мир на принципах Статуту ООН, тому я запросив премʼєр-міністра Ас-Судані особисто взяти в ньому участь
Також сторони обговорили досвід Іраку з післявоєнної відбудови та розмінування, співпрацю в енергетиці, інфраструктурних проєктах і торгівлі. За словами президента Зеленського, українські компанії беруть участь в економічному житті Іраку.
Ми домовилися сприяти подальшому зміцненню звʼязків, зокрема відновити роботу Спільної комісії з питань торговельного, економічного, наукового та технічного співробітництва
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський обговорив оборонні потреби України з президентом Румунії Йоханнісом, подякував Румунії за військову допомогу та домовився прискорити роботу над двосторонньою угодою про безпеку.