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Зеленський запросив прем'єр-міністра Іраку на Саміт миру у Швейцарії

Зеленський запросив прем'єр-міністра Іраку на Саміт миру у Швейцарії

Київ • УНН

 • 34075 перегляди

Президент України Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Іраку Аль-Судані взяти участь у Саміті миру, обговорив післявоєнне відновлення, енергетичне співробітництво та домовився про зміцнення двосторонніх торговельних зв'язків.

Президент України Володимир Зеелнскьий провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані. Про це пише УНН з посиланням на заяву глави держави в Telegram. 

Деталі 

Глава держави подякував Ас-Судані за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, підтримку ключових резолюцій ООН щодо російської агресії.

Наш Саміт миру покликаний відновити мир на принципах Статуту ООН, тому я запросив премʼєр-міністра Ас-Судані особисто взяти в ньому участь 

- заявив Володимир Зеленський. 

Також сторони обговорили досвід Іраку з післявоєнної відбудови та розмінування, співпрацю в енергетиці, інфраструктурних проєктах і торгівлі. За словами президента Зеленського, українські компанії беруть участь в економічному житті Іраку.

Ми домовилися сприяти подальшому зміцненню звʼязків, зокрема відновити роботу Спільної комісії з питань торговельного, економічного, наукового та технічного співробітництва

- впевнений Володимир Зеленський. 

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський обговорив оборонні потреби України з президентом Румунії Йоханнісом, подякував Румунії за військову допомогу та домовився прискорити роботу над двосторонньою угодою про безпеку.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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