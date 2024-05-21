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Зеленський: Румунія підтвердила участь у Саміті миру, готує нову військову допомогу, домовилися прискоритися з безпековою угодою

Київ • УНН

 • 17475 перегляди

Президент Зеленський обговорив оборонні потреби України з президентом Румунії Йоханнісом, подякував Румунії за військову допомогу та домовився прискорити роботу над двосторонньою угодою про безпеку.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив оборонні потреби України з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, подякував Бухаресту за військову допомогу та підтвердження участі у Саміті миру та домовився прискорити роботу над двосторонньою угодою про безпеку, пише УНН.

Провів розмову з Клаусом Йоханнісом і подякував Румунії за підтримку, зокрема за новий пакет військової допомоги, який готується. Поінформував президента Йоханніса про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів. Також домовилися прискорити нашу спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки

- повідомив Зеленський у соцмережах.

Зеленський також висловив вдячність "президенту Йоханнісу за те, що він підтвердив свою участь у Саміті миру, а також за готовність докласти зусиль для заохочення участі інших країн".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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