Зеленський: Румунія підтвердила участь у Саміті миру, готує нову військову допомогу, домовилися прискоритися з безпековою угодою
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив оборонні потреби України з президентом Румунії Йоханнісом, подякував Румунії за військову допомогу та домовився прискорити роботу над двосторонньою угодою про безпеку.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив оборонні потреби України з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, подякував Бухаресту за військову допомогу та підтвердження участі у Саміті миру та домовився прискорити роботу над двосторонньою угодою про безпеку, пише УНН.
Провів розмову з Клаусом Йоханнісом і подякував Румунії за підтримку, зокрема за новий пакет військової допомоги, який готується. Поінформував президента Йоханніса про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів. Також домовилися прискорити нашу спільну роботу над двосторонньою угодою у сфері безпеки
Зеленський також висловив вдячність "президенту Йоханнісу за те, що він підтвердив свою участь у Саміті миру, а також за готовність докласти зусиль для заохочення участі інших країн".