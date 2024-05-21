Зеленский: Румыния подтвердила участие в Саммите мира, готовит новую военную помощь, договорились ускориться с соглашением по безопасности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ruminiyaРумыния
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  6102 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  7537 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  61140 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  82112 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  101933 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  173366 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131070 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198610 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183014 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191503 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Подделывали документы для "легализации" за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий

Подделывали документы для "легализации" за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий

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В Донецкой области разоблачили правоохранителей, которые безосновательно насчитали подчиненным почти 3 миллиона боевых доплат

В Донецкой области разоблачили правоохранителей, которые безосновательно насчитали подчиненным почти 3 миллиона боевых доплат

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Рада ушла на перерыв: нардепы требуют поставить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП

Рада ушла на перерыв: нардепы требуют поставить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП

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россияне атаковали Херсонскую область с дрона: из-за сброса взрывчатки трое пострадавших

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Публикации

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  162601 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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16 мая 2024, 09:35  •  357690 просмотра
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16 мая 2024, 08:19  •  343629 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  396768 просмотра

Зеленский: Румыния подтвердила участие в Саммите мира, готовит новую военную помощь, договорились ускориться с соглашением по безопасности

Президент Зеленский обсудил оборонные потребности Украины с президентом Румынии Йоханнисом, поблагодарил Румынию за военную помощь и договорился ускорить работу над двусторонним соглашением о безопасности.

Война •   •  9116 просмотра
Зеленский: Румыния подтвердила участие в Саммите мира, готовит новую военную помощь, договорились ускориться с соглашением по безопасности

Подделывали документы для "легализации" за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий

Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили преступную организацию, которая массово подделывала и продавала документы Украины и ЕС для "легализации" за рубежом, задержав 9 ее членов и разоблачив подпольные типографии в арендованных квартирах и домах.

Общество •   •  6855 просмотра
Подделывали документы для "легализации" за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий

В Донецкой области разоблачили правоохранителей, которые безосновательно насчитали подчиненным почти 3 миллиона боевых доплат

В Донецкой области разоблачены четыре правоохранителя, которые незаконно начисляли и выплачивали боевые надбавки подчиненным, нанеся государству ущерб на сумму более 2,6 миллиона гривен.

Война •   •  7563 просмотра
В Донецкой области разоблачили правоохранителей, которые безосновательно насчитали подчиненным почти 3 миллиона боевых доплат

Рада ушла на перерыв: нардепы требуют поставить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП

В заседании парламента объявили перерыв после того, как две фракции требовали проголосовать за законопроект о запрете религиозных организаций, связанных со страной-агрессором.

политика •   •  6574 просмотра
Рада ушла на перерыв: нардепы требуют поставить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП

россияне атаковали Херсонскую область с дрона: из-за сброса взрывчатки трое пострадавших

Три пожилые женщины в возрасте 69, 75 и 76 лет пострадали от удара российского беспилотника в Антоновке Херсонской области, получив минно-взрывные травмы и осколочные ранения, и были госпитализированы.

Война •   •  6170 просмотра
россияне атаковали Херсонскую область с дрона: из-за сброса взрывчатки трое пострадавших

Нанес ущерб на 1,5 млн грн: на Закарпатье объявлено подозрение должностному лицу лесхоза

Чиновника лесного хозяйства в Закарпатской области подозревают в нанесении ущерба на сумму 1,5 млн. грн. из-за разрешения на незаконную вырубку 80 деревьев разных пород.

Криминал и ЧП •   •  6165 просмотра
Нанес ущерб на 1,5 млн грн: на Закарпатье объявлено подозрение должностному лицу лесхоза

Нардепы провалили попытки вызвать в парламент членов правительства: что известно

Депутаты не смогли вызвать первого вице-премьер-министра Юлию Свириденко, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова в парламент из-за недостаточного количества голосов.

политика •   •  11339 просмотра
Нардепы провалили попытки вызвать в парламент членов правительства: что известно

Более 30 тысяч инцидентов с начала года: в Украине возросло количество случаев домашнего насилия

Только за первые три месяца 2024 года в Украине было зафиксировано более 30 000 случаев домашнего насилия, что является значительным ростом с начала полномасштабного вторжения.

Общество •   •  10302 просмотра
Более 30 тысяч инцидентов с начала года: в Украине возросло количество случаев домашнего насилия

Генпрокурор: продолжается дискуссия о юридической модели специального трибунала для рф

Совет Европы обсуждается как один из вариантов для создания международного специального трибунала для рассмотрения вопроса преступления агрессии против Украины.

Война •   •  10616 просмотра
Генпрокурор: продолжается дискуссия о юридической модели специального трибунала для рф

В Иране хоронят президента Эбрагима Раиси, который погиб в авиакатастрофе

Ритуальные церемонии, связанные с похоронами президента Ирана Эбрагима Раиси и семерых других погибших в авиакатастрофе, начались во вторник и продлятся до четверга.

Новости Мира •   •  16653 просмотра
В Иране хоронят президента Эбрагима Раиси, который погиб в авиакатастрофе