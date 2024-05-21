Зеленский: Румыния подтвердила участие в Саммите мира, готовит новую военную помощь, договорились ускориться с соглашением по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил оборонные потребности Украины с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, поблагодарил Бухарест за военную помощь и подтверждение участия в Саммите мира и договорился ускорить работу над двусторонним соглашением о безопасности, пишет УНН.

Провел разговор с Клаусом Йоханнисом и поблагодарил Румынию за поддержку, в частности за новый пакет военной помощи, который готовится. Проинформировал президента Йоханниса о текущей ситуации на поле боя и ключевых оборонных потребностях Украины, особенно в ПВО различных типов. Также договорились ускорить нашу совместную работу над двусторонним соглашением в сфере безопасности - сообщил Зеленский в соцсетях.

Зеленский также выразил благодарность "президенту Йоханнису за то, что он подтвердил свое участие в Саммите мира, а также за готовность приложить усилия для поощрения участия других стран".

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