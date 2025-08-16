Зеленский предупреждает о новых ударах рф и подготовке к наступательным действиям

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что россияне готовят новые удары по украинским позициям на фоне новых геополитических ситуаций. Силы обороны будут противодействовать, передает УНН.

Основываясь на политико-дипломатической ситуации вокруг Украины и зная подлость россии, предполагаем, что российская армия в ближайшие дни может попытаться усилить давление и удары против украинских позиций с целью создания более выгодных политических обстоятельств для переговоров с глобальными субъектами - отметил Зеленский.

Президент добавил, что сейчас военные фиксируют приготовления российских войск к новым наступательным действиям. По его словам, Силы обороны будут противодействовать, в том числе асимметрично, если придется.

Я попросил Главнокомандующего поговорить с боевыми командирами. Украина нуждается в крепких позициях и действительно ощутимом противодействии врагу - подытожил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, во время которого обсуждалась актуальная информация на линии фронта. Также глава государства сообщил об успехах на Добропольском и Покровском направлениях.